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В Уфе мужчина найден мертвым под окнами дома

В Уфе мужчина найден мертвым под окнами дома

18:30, 02 ноя 2024

В башкирской столице правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения погибшего. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово на улице Баязита Бикбая.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, тело было обнаружено местными жителями возле многоквартирного дома.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Республиканское отделение СК инициировало процессуальную проверку происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
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