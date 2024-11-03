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20-летняя девушка погибла при пожаре в Бураевском районе Башкирии

20-летняя девушка погибла при пожаре в Бураевском районе Башкирии

11:52, 03 ноя 2024

В деревне Абдуллино при пожаре погибла 20-летняя девушка, пострадавший молодой человек госпитализирован с ожогами

Инцидент произошел в Бураевском районе Республики Башкортостан. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, возгорание началось около пяти часов утра 3 ноября.

Первоначально огонь охватил банное помещение. Пламя стремительно распространилось на соседние постройки – бревенчатый жилой дом и гараж, где находился автомобиль марки "Лада Веста".

В результате происшествия общая площадь возгорания достигла 72 квадратных метров. При проведении работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили в сгоревшем доме останки молодой жительницы республики. Погибшей оказалась 20-летняя девушка.

На момент возникновения пожара в доме также находился 24-летний мужчина. Ему удалось покинуть горящее здание, однако он получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение в состоянии шока.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы совместно с дознавателем МЧС России. Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.

В Башкирии датчик пожара спас аквапарк

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Видео: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бураевский район происшествия пожар
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