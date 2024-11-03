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В Башкирии пропала девушка с татуировкой в виде молнии

В Башкирии пропала девушка с татуировкой в виде молнии

14:41, 03 ноя 2024

Поисковый отряд "ARTUS" сообщил о поисках 30-летней Любови Михайловой, пропавшей в Башкирии 28 октября.

В Башкирии ищут 30-летнюю женщину. По сведениям поисково-спасательного отряда "ARTUS", Любовь Михайлова покинула место проживания 28 октября, после чего связь с ней прервалась.

Волонтеры-поисковики предоставили подробное описание внешности пропавшей. Любовь имеет рост 155 сантиметров и среднее телосложение. Характерные черты - светлые волосы и карие глаза. На момент исчезновения была одета в черную куртку и лосины такого же цвета, а также белые кроссовки.

Важная отличительная черта - татуировка в форме молнии, расположенная на левом запястье женщины.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Любови Михайловой, убедительно просят связаться со специальными службами по единому номеру 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия поиск
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