В Башкирии неизвестный открыл стрельбу из пистолета во дворе дома

19:39, 03 ноя 2024

В Стерлитамаке неизвестный произвел более десяти выстрелов из пистолета во дворе жилого дома, целясь в припаркованные автомобили.

В башкирском городе Стерлитамаке на улице Артема местные жители стали свидетелями опасной выходки со стрельбой, сообщает Mash Batash.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к одному из жилых домов подъехал автомобиль марки «Форд Фокус» черного цвета. Из транспортного средства вышли двое молодых людей.

Один из прибывших извлек пистолет и начал беспорядочную стрельбу. Злоумышленник произвел не менее десяти выстрелов, направляя оружие в сторону припаркованных во дворе автомобилей. После того как обойма опустела, оба участника инцидента скрылись на том же автомобиле.

Жители окрестных домов выразили серьезную обеспокоенность случившимся. По их словам, звуки выстрелов вызвали сильный испуг у местного населения.

«Совсем уже одурели. Приехали во двор жилого дома и начали стрелять по сторонам. Там же дети, могли кого-то ранить, напугать до безумия. Если так хочется пострелять, ехал бы на СВО и стрелял там. Идиот!» — возмущается один из местных жителей в комментариях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео