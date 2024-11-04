В Башкирии отец пытавшийся спасти из пожара дочь уже не сможет работать
14:43, 04 ноя 2024
Многодетная семья из Башкирии потеряла дом и 10-летнюю дочь при пожаре, отец получил серьезные ожоги при попытке спасения ребенка.
Трагическое происшествие в селе Ибраево Кигинского района Башкирии потрясло местных жителей: во время пожара погибла 10-летняя девочка, а её отец получил серьезные травмы при попытке спасти ребенка.
Инцидент произошел 3 ноября. В момент пожара в доме находились две сестры-близняшки. Одной из девочек удалось выбраться и позвать на помощь соседей, где в тот момент находились родители с двумя другими детьми.
Узнав о пожаре, отец бросился в горящий дом на поиски второй дочери. В результате мужчина получил обширные ожоги. По словам родственницы семьи Арины Макаровой, состояние пострадавшего настолько серьезное, что он уже не сможет работать.
Сейчас местные жители организовали сбор помощи для семьи, где помимо погибшей девочки воспитывались еще три дочери. Многодетной матери, оставшейся с детьми и травмированным супругом, требуется поддержка земляков.
Тело погибшей девочки обнаружили после того, как пожарным удалось потушить пламя.