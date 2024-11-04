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В Башкирии отец пытавшийся спасти из пожара дочь уже не сможет работать

В Башкирии отец пытавшийся спасти из пожара дочь уже не сможет работать

14:43, 04 ноя 2024

Многодетная семья из Башкирии потеряла дом и 10-летнюю дочь при пожаре, отец получил серьезные ожоги при попытке спасения ребенка.

Трагическое происшествие в селе Ибраево Кигинского района Башкирии потрясло местных жителей: во время пожара погибла 10-летняя девочка, а её отец получил серьезные травмы при попытке спасти ребенка.

Инцидент произошел 3 ноября. В момент пожара в доме находились две сестры-близняшки. Одной из девочек удалось выбраться и позвать на помощь соседей, где в тот момент находились родители с двумя другими детьми.

Узнав о пожаре, отец бросился в горящий дом на поиски второй дочери. В результате мужчина получил обширные ожоги. По словам родственницы семьи Арины Макаровой, состояние пострадавшего настолько серьезное, что он уже не сможет работать.

«Огонь не только унес жизнь ребенка, но и оставил семью без крова и имущества. Все, что было нажито годами, превратилось в пепел», — рассказала Макарова в социальных сетях.

Сейчас местные жители организовали сбор помощи для семьи, где помимо погибшей девочки воспитывались еще три дочери. Многодетной матери, оставшейся с детьми и травмированным супругом, требуется поддержка земляков.

Тело погибшей девочки обнаружили после того, как пожарным удалось потушить пламя.


Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район происшествия пожар
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