В Нуримановском районе Башкирии автомобиль съехал в кювет: погиб водитель

15:39, 04 ноя 2024

23-летний водитель Volkswagen Golf погиб в результате опрокидывания автомобиля в кювет на трассе в Башкирии, пассажирка госпитализирована.

В Нуримановском районе Республики Башкортостан примерно в 4 часа утра, на первом километре автодороги Павловка-Берючево поле случилась смертельная авария.

Согласно информации, предоставленной региональной Госавтоинспекцией, молодой человек управлял автомобилем марки Volkswagen Golf. Транспортное средство двигалось по направлению от базы отдыха в сторону села Павловка.

В какой-то момент 23-летний автомобилист потерял управление. В результате машина съехала с дорожного полотна в кювет, после чего перевернулась. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В салоне находилась 18-летняя спутница погибшего. Девушка с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение.

На данный момент сотрудники ГИБДД совместно с другими экстренными службами проводят работы на месте аварии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ