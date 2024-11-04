Рейс Уфа-Москва подвергся воздействию луча лазера
19:33, 04 ноя 2024
Экипаж пассажирского самолета Уфа-Москва успешно завершил рейс после попытки внешнего воздействия лазером.
По информации телеграм-канала "Авиаинцидент", воздушное судно, следовавшее по маршруту Уфа – Москва, находилось юго-восточнее столицы на высоте 4000 футов, когда экипаж зафиксировал появление зеленого лазерного луча справа от борта.
Ситуация не повлияла на выполнение полетного задания. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет до аэропорта назначения.
Рейс благополучно завершился в московском аэропорту Домодедово, где самолет совершил штатную посадку.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
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