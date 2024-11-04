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В Башкирии пропал 16-летний подросток

В Башкирии пропал 16-летний подросток

21:06, 04 ноя 2024

Волонтеры «БашРегионСпас» разыскивают 16-летнего подростка, пропавшего в Башкирии 13 октября.

В Башкирии продолжаются поиски несовершеннолетнего жителя региона. Как сообщают представители поискового отряда «БашРегионСпас», разыскивается Арсен Латыпов, связь с которым прервалась 13 октября текущего года.

Поисковики предоставили подробное описание внешности разыскиваемого. Подросток обладает худощавым телосложением при росте 170 сантиметров. У молодого человека карие глаза и черные волосы.

Представители поискового отряда уточняют, что на нем были надеты черная куртка, футболка такого же цвета, джинсы и кроссовки.

Поисковая группа просит всех неравнодушных граждан оказать содействие в поисках. При наличии любой информации о местонахождении Арсена просьба связаться со специалистами по телефонам: 112 или 8-937-3-102-112.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия поиск
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