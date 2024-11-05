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В Башкирии из пожара спасли 7 детей, один человек погиб

В Башкирии из пожара спасли 7 детей, один человек погиб

10:16, 05 ноя 2024

Утром 5 ноября в многоквартирном доме на бульваре Матросова в Салавате пожар охватил трехкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС с помощью пожарной лестницы эвакуировали шестнадцать человек, среди которых оказались семеро несовершеннолетних. Еще пятнадцать жильцов смогли самостоятельно покинуть охваченное огнем здание. В результате оперативных действий спасателей никто из эвакуированных не пострадал.

В ходе тушения пожара, охватившего тридцать квадратных метров жилого помещения, спасатели обнаружили останки человека. По предварительным данным, погибший — мужчина, его личность в настоящее время устанавливается.

В ликвидации возгорания участвовали семнадцать огнеборцев и семь единиц специальной техники. По факту происшествия начато расследование, которое установит причины возникновения пожара.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Салават происшествия пожар
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