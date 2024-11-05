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Ложная тревога о пожаре вынудила самолет вылетевший в Уфу вернуться в Санкт-Петербург

Ложная тревога о пожаре вынудила самолет вылетевший в Уфу вернуться в Санкт-Петербург

14:37, 05 ноя 2024

Пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшей пожарной сигнализации.

В понедельник, 4 ноября, воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Санкт-Петербург — Уфа, осуществило вынужденное возвращение в аэропорт отправления. Причиной внеплановой посадки стало срабатывание на борту датчиков пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

К месту приземления воздушного судна были оперативно направлены экстренные службы. Представители авиаперевозчика отметили, что при посадке признаков задымления или горения обнаружено не было.

Авиакомпания назначила дополнительное техническое обследование воздушного судна. Также проверке подвергнется багаж пассажиров. Для продолжения прерванного маршрута путешественникам предоставят резервный борт.

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия.

Самолет Санкт-Петербург - Уфа совершил вынужденный маневр перед посадкой

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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