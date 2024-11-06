Самолет Уфа-Дубай прервал взлет из-за вибрации двигателя

19:56, 06 ноя 2024

Экипаж самолета рейса Уфа-Дубай экстренно прервал взлет из-за неисправности двигателя и благополучно вернулся на стоянку.

Сегодня, 6 ноября, пассажиры рейса, следовавшего по маршруту Уфа-Дубай, стали свидетелями нештатной ситуации. По информации Telegram-канала AVIAINCIDENT, во время взлета воздушного судна возникли серьезные технические неполадки.

Столкнувшись с сильной вибрацией двигателя, команда воздушного судна приняла решение прервать взлет.

Самолет благополучно вернулся на стоянку. Ситуация была взята под контроль, что позволило избежать каких-либо негативных последствий.

Примечательно, что это уже второй подобный случай за последние дни. Вечером 4 ноября произошел инцидент с самолетом, выполнявшим рейс из Санкт-Петербурга в Уфу. В полете сработала аварийная сигнализация, указывающая на возгорание в багажном отсеке.

Автор: Семен Подгорный