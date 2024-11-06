В Уфе автобус маршрута №266 столкнулся с электроопорой

20:21, 06 ноя 2024

Водитель пассажирского автобуса в Уфе, пытаясь увернуться от наезда на пешехода, врезался в электроопору; пострадал один пассажир.

В Октябрьском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Инцидент случился 6 ноября около дома №43 по улице 50 лет СССР.

Как сообщили представители городской Госавтоинспекции, водитель маршрутного автобуса №266, заметив человека на пешеходном переходе, предпринял экстренное торможение. В результате маневра транспортное средство потеряло управление и совершило столкновение с электроопорой.

В момент дорожного инцидента в салоне находились десять пассажиров. По информации правоохранительных органов, одному из находившихся в автобусе потребовалась помощь медиков.

По данному факту начато административное расследование, которое установит все обстоятельства случившегося.

Автор: Семен Подгорный