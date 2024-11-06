Водитель фургона погиб в аварии с грузовиком на трассе М5 в Башкирии

22:46, 06 ноя 2024

Водитель грузовика Sitrak выехал на встречную полосу трассы М5 в Башкирии, спровоцировав смертельное столкновение с Peugeot Partner.

В Чишминском районе Башкирии вечером 6 ноября произошла авария на федеральной трассе. По информации республиканской Госавтоинспекции, в дорожно-транспортном происшествии погиб человек.

ДТП случилось на 1436-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации правоохранительных органов, управлявший грузовиком Sitrak мужчина 44 лет, следовавший со стороны Самары в направлении Уфы, совершил выезд на полосу встречного движения через дорожное ограждение.

Столкновение произошло с движущимся во встречном направлении фургоном Peugeot Partner. За рулем автомобиля находился 57-летний водитель, который получил несовместимые с жизнью травмы.

В данный момент на месте происшествия продолжают работу представители Госавтоинспекции совместно с сотрудниками других экстренных служб.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео