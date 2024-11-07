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В Уфе мужчина пнул ребенка в лифте: полиция начала проверку

В Уфе мужчина пнул ребенка в лифте: полиция начала проверку

09:49, 07 ноя 2024

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в Уфе агрессивно реагирует на поведение своего сына в лифте.

Семья покидала дом, ожидая лифт. Когда двери открылись, старший мальчик попытался пройти первым, оттолкнув младшего. В ответ на это отец сильно ударил ногой старшего сына, отчего тот отлетел вглубь лифта. Мать попыталась защитить ребенка, но мужчина обрушился на нее с бранью.

Несмотря на отсутствие официального заявления, МВД по Республике Башкортостан начало расследование инцидента. Полиция устанавливает личности участников происшествия и выясняет обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия
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