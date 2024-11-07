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В Башкирии рецидивист угнал три машины, чтобы отвезти жену в Уфу

В Башкирии рецидивист угнал три машины, чтобы отвезти жену в Уфу

10:38, 07 ноя 2024

В башкирском селе Кармаскалы 21-летний местный житель угнал три автомобиля за несколько часов. Как выяснилось, мужчина хотел отвезти свою жену в Уфу и для этого решил воспользоваться чужим транспортом.

Первая попытка оказалась неудачной — злоумышленник не смог завести автомобиль. Затем он обнаружил ключи от ВАЗ-2110, оставленные владельцем под сиденьем. Однако, отечественная машина его не устроила, и он бросил ее в 3 километрах от села.

Наконец, ему удалось угнать Daewoo Nexia, на которой он и отправился в столицу республики. Благодаря системе «Паутина» сотрудники ГИБДД отследили маршрут движения автомобиля и задержали угонщика на проспекте Октября в Уфе. Вместе с ним в машине находилась его 21-летняя супруга.

Задержанный оказался нетрезв и, как выяснилось, ранее уже был судим за угон автомобиля в 2019 году, когда ему было всего 16 лет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия угон
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