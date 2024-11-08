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В Башкирии один из пропавших рыбаков найден погибшим, поиски второго продолжаются

В Башкирии один из пропавших рыбаков найден погибшим, поиски второго продолжаются

15:03, 08 ноя 2024

В Башкирии продолжаются поиски после инцидента на реке Белой, произошедшего в ночь с 6 на 7 ноября. По информации Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, из трех рыбаков, отправившихся на ночную рыбалку, один погиб, судьба второго остается неизвестной.

Напомним лодка с тремя рыбаками перевернулась в реке Белой. Одному из участников рыбалки удалось самостоятельно выбраться на берег и сообщить о происшествии спасательным службам.

Накануне стало известно, что водолазы обнаружили тело одного из пропавших рыбаков на двухметровой глубине. Исполняющий обязанности председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов подтвердил факт гибели мужчины.

На момент публикации спасатели продолжают поиски третьего рыбака. Специалисты задействовали все доступные ресурсы для обследования акватории реки.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: происшествия смерть на воде
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