МЧС Башкирии: детская смертность в пожарах выросла вдвое

15:26, 08 ноя 2024

В Республике Башкортостан зафиксирован рост числа смертельных несчастных случаев среди несовершеннолетних при пожарах. По данным регионального управления МЧС, количество погибших детей увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Особую тревогу специалистов вызывает последняя неделя, в течение которой в результате возгораний погибли 12 детей. Эта печальная статистика заставила спасательное ведомство активизировать профилактическую работу среди населения.

В связи с участившимися трагическими случаями МЧС Башкортостана разработало комплекс рекомендаций по безопасности. Особое внимание уделяется правилам поведения при пожаре: категорически запрещается прятаться или открывать окна и двери. При задымлении следует использовать влажную ткань для защиты органов дыхания.

Спасатели подчеркивают важность немедленного оповещения взрослых и экстренных служб о возникновении пожара. Для этого необходимо позвонить по номерам 01 или 122, четко указав адрес происшествия и описав ситуацию. Ведомство призывает родителей и педагогов усилить разъяснительную работу среди детей по вопросам пожарной безопасности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ