Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Таинственный стрелок держит в страхе жителей Уфы

Таинственный стрелок держит в страхе жителей Уфы

16:21, 08 ноя 2024

В Уфе жители микрорайона на улице Губайдуллина столкнулись с систематическими случаями стрельбы, жертвами которой становятся не только птицы, но и личное имущество горожан.

По данным соцсетей, местом происшествий стала территория возле дома № 11. Коммунальные службы регулярно обнаруживают мертвых голубей, предположительно убитых из пневматического оружия.

«За последнее время нашему дворнику неоднократно приходилось убирать погибших птиц», — сообщил корреспонденту один из жителей дома.

Ситуация приобрела более серьезный оборот осенью текущего года, когда объектами нападения стали припаркованные во дворе автомобили. Свидетели происшествий указывают, что выстрелы производятся из окон жилого здания, однако точное местоположение стрелка установить пока не удалось.

Официальная позиция правоохранительных органов вызывает недоумение у местных жителей. Представители МВД по Башкирии заявляют об отсутствии официальных обращений по факту стрельбы, в то время как в социальных сетях горожане заявляют, что заявления в полицию писались.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также

В Башкирии неизвестный открыл стрельбу из пистолета во дворе дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии неизвестный открыл стрельбу из пистолета во дворе дома
В Башкирии шлагбаум во дворе дома помешал проезду скорой
Общество в Башкирии
В Башкирии шлагбаум во дворе дома помешал проезду скорой
В спальном районе Уфы раздались выстрелы
Происшествия в Башкирии
В спальном районе Уфы раздались выстрелы
Житель Уфы поджег чужой автомобиль и попытался покинуть Башкирию поездом
Происшествия в Башкирии
Житель Уфы поджег чужой автомобиль и попытался покинуть Башкирию поездом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok