Таинственный стрелок держит в страхе жителей Уфы

16:21, 08 ноя 2024

В Уфе жители микрорайона на улице Губайдуллина столкнулись с систематическими случаями стрельбы, жертвами которой становятся не только птицы, но и личное имущество горожан.

По данным соцсетей, местом происшествий стала территория возле дома № 11. Коммунальные службы регулярно обнаруживают мертвых голубей, предположительно убитых из пневматического оружия.

«За последнее время нашему дворнику неоднократно приходилось убирать погибших птиц», — сообщил корреспонденту один из жителей дома.

Ситуация приобрела более серьезный оборот осенью текущего года, когда объектами нападения стали припаркованные во дворе автомобили. Свидетели происшествий указывают, что выстрелы производятся из окон жилого здания, однако точное местоположение стрелка установить пока не удалось.

Официальная позиция правоохранительных органов вызывает недоумение у местных жителей. Представители МВД по Башкирии заявляют об отсутствии официальных обращений по факту стрельбы, в то время как в социальных сетях горожане заявляют, что заявления в полицию писались.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео