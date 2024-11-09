МЧС опровергло сообщения об атаке беспилотников в Уфе

08:45, 09 ноя 2024

Вечером 8 ноября 2024 года жители столицы Башкортостана через мессенджер Telegram стали получать предупреждения от якобы экстренных служб о надвигающейся воздушной угрозе и рекомендациями укрыться в защитных сооружениях.

Региональное управление МЧС по Республике Башкортостан оперативно отреагировало на инцидент, выступив с официальным заявлением. Представители ведомства категорически опровергли достоверность распространяемых предупреждений, подтвердив их фейковый характер.

В своем обращении МЧС особо подчеркнуло важность получения информации исключительно из проверенных официальных источников, призывая граждан проявлять бдительность и критически относиться к сообщениям, распространяемым через неофициальные каналы коммуникации.

Автор: Семен Подгорный