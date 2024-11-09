Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

МЧС опровергло сообщения об атаке беспилотников в Уфе

МЧС опровергло сообщения об атаке беспилотников в Уфе

08:45, 09 ноя 2024

Вечером 8 ноября 2024 года жители столицы Башкортостана через мессенджер Telegram стали получать предупреждения от якобы экстренных служб о надвигающейся воздушной угрозе и рекомендациями укрыться в защитных сооружениях.

Региональное управление МЧС по Республике Башкортостан оперативно отреагировало на инцидент, выступив с официальным заявлением. Представители ведомства категорически опровергли достоверность распространяемых предупреждений, подтвердив их фейковый характер.

В своем обращении МЧС особо подчеркнуло важность получения информации исключительно из проверенных официальных источников, призывая граждан проявлять бдительность и критически относиться к сообщениям, распространяемым через неофициальные каналы коммуникации.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В сети распространяется информация о якобы летящих в сторону Уфы беспилотниках
Общество в Башкирии
В сети распространяется информация о якобы летящих в сторону Уфы беспилотниках
Юрист Нигматуллина предупредила, что мошенники могут украсть квартиру через «Госуслуги»: как это возможно
Россия/мир
Юрист Нигматуллина предупредила, что мошенники могут украсть квартиру через «Госуслуги»: как это возможно
Прямая линия с Хабировым пройдет в конце ноября
Политика в Башкирии
Прямая линия с Хабировым пройдет в конце ноября
В Уфе задержан мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержан мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok