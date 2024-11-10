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В Башкирии снегопад оставил Бурзянский район без света

В Башкирии снегопад оставил Бурзянский район без света

15:24, 10 ноя 2024

Снегопад стал причиной серьезного происшествия в энергетической инфраструктуре Бурзянского района. Девятого ноября регион оказался во власти разбушевавшейся стихии: сильные порывы ветра в сочетании с интенсивными осадками привели к аварийной ситуации на линии электропередачи.

По информации руководителя муниципального образования Рамиля Абдуллина, восстановительные работы осложнялись рядом факторов. Специалистам аварийных служб пришлось преодолевать не только сложные метеорологические условия, но и значительное расстояние до места аварии, что существенно замедлило процесс ремонта.

В результате слаженной работы технических бригад подача электричества в район была возобновлена в полном объеме.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Бурзянский район происшествия
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