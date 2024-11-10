В Башкирии снегопад оставил Бурзянский район без света
15:24, 10 ноя 2024
Снегопад стал причиной серьезного происшествия в энергетической инфраструктуре Бурзянского района. Девятого ноября регион оказался во власти разбушевавшейся стихии: сильные порывы ветра в сочетании с интенсивными осадками привели к аварийной ситуации на линии электропередачи.
По информации руководителя муниципального образования Рамиля Абдуллина, восстановительные работы осложнялись рядом факторов. Специалистам аварийных служб пришлось преодолевать не только сложные метеорологические условия, но и значительное расстояние до места аварии, что существенно замедлило процесс ремонта.
В результате слаженной работы технических бригад подача электричества в район была возобновлена в полном объеме.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 6 домовладений и административное здание пострадали от наводнения и штормового ветра
Общество в Башкирии
Зима возвращается: Башкирию накроет снегопад
Россия/мир
Тьма накрыла города и сёла: часть Сумской область осталась без света после поражения энергообъектов
Происшествия в Башкирии
На заснеженной трассе в Башкирии автомобиль съехал в кювет