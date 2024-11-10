Неосторожное курение стало причиной пожара в Уфе
15:41, 10 ноя 2024
Накануне вечером в Уфе произошел пожар, в результате которого погиб человек. Огонь вспыхнул в квартире двухэтажного дома на улице Левитана, сообщает МЧС по РБ.
На место происшествия были направлены две единицы пожарной техники и девять спасателей. Огнеборцы предотвратили распространение огня на соседние квартиры, минимизировав потенциальный ущерб.
Предварительное расследование указывает на то, что источником возгорания стала непотушенная сигарета. Владелец квартиры, мужчина 55 лет, получил ожоги и серьезное отравление продуктами горения. Медицинская бригада, прибывшая на место происшествия, приняла все возможные меры по спасению пострадавшего, однако спасти его не удалось.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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