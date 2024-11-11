Школьный автобус съехал в кювет в Башкирии: пострадал подросток
21:56, 11 ноя 2024
В Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего учащихся домой после занятий. По информации региональной службы ГИБДД, происшествие случилось 11 ноября на автомобильной трассе, соединяющей населенные пункты Аскино и Куяштыр.
Автобус марки «ПАЗ» под управлением 57-летнего водителя, двигаясь по обледенелому участку дороги, потерял сцепление с дорожным покрытием и совершил съезд в придорожный кювет. На момент инцидента в салоне находились семь школьников, возвращавшихся после учебного дня.
В результате происшествия травмы получил один из пассажиров — 14-летний подросток, которому потребовалась медицинская помощь. Остальные участники происшествия, включая шестерых школьников и водителя, не пострадали.
В настоящий момент сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводят комплексное расследование обстоятельств происшествия.