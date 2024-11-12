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В Уфе расследуют случай жестокого обращения с ребёнком в детском саду

В Уфе расследуют случай жестокого обращения с ребёнком в детском саду

12:17, 12 ноя 2024

В одном из детских садов Уфы, расположенном на улице Авроры, произошел инцидент, вызвавший возмущение местных жителей. По информации правоохранительных органов, ведется расследование случая предполагаемого насилия над двухлетним воспитанником дошкольного учреждения.

Об инциденте стало известно после того, как мать пострадавшего ребенка стала свидетельницей неподобающего поведения персонала по отношению к другому воспитаннику. Очевидец сообщает о применении физической силы и недопустимом тоне общения со стороны няни. Примечательно, что после инцидента сотрудница учреждения высказала неуместное замечание о преждевременности посещения детского сада ребенком заявительницы.

Ситуация еще более обострилась, когда родительница обнаружила у своего двухлетнего сына телесные повреждения в виде гематом и ссадин в области головы. Медицинское освидетельствование подтвердило факт причинения травм. Мать ребенка указывает на прямую ответственность педагогического состава дошкольного учреждения.

Управление МВД России по городу Уфе официально подтвердило получение заявления о происшествии. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия
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