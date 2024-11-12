В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов

14:21, 12 ноя 2024

В уфимском парке Лесоводов шестилетний мальчик получил множественные переломы челюсти из-за обрушения игрового оборудования. Несчастный случай произошел в период проведения ремонтных работ на территории парка.

По информации, предоставленной матерью пострадавшего ребенка местным СМИ, несчастный случай произошел на качелях типа «балансир». Конструкция неожиданно обрушилась, при этом деревянный элемент качелей травмировал лицо ребенка. Медицинское обследование выявило открытый перелом челюсти с повреждением в трех местах.

Пострадавший был госпитализирован в профильное медицинское учреждение, где находился под наблюдением специалистов в течение десяти дней. Врачи отмечают, что юному пациенту потребуется продолжительный реабилитационный период.

Информацию о происшествии подтвердил телеграм-канал SHOT. В настоящее время журналисты направили официальные запросы в профильные ведомства: Министерство здравоохранения Башкирии, МВД и администрацию Советского района Уфы.

Примечательно, что инцидент произошел в период реконструкции парка, завершение которой запланировано на 15 ноября.

Автор: Семен Подгорный

Фото: SHOT