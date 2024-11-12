Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов

В Уфе ребенок получил перелом челюсти из-за упавших качелей в парке Лесоводов

14:21, 12 ноя 2024

В уфимском парке Лесоводов шестилетний мальчик получил множественные переломы челюсти из-за обрушения игрового оборудования. Несчастный случай произошел в период проведения ремонтных работ на территории парка.

По информации, предоставленной матерью пострадавшего ребенка местным СМИ, несчастный случай произошел на качелях типа «балансир». Конструкция неожиданно обрушилась, при этом деревянный элемент качелей травмировал лицо ребенка. Медицинское обследование выявило открытый перелом челюсти с повреждением в трех местах.

Пострадавший был госпитализирован в профильное медицинское учреждение, где находился под наблюдением специалистов в течение десяти дней. Врачи отмечают, что юному пациенту потребуется продолжительный реабилитационный период.

Информацию о происшествии подтвердил телеграм-канал SHOT. В настоящее время журналисты направили официальные запросы в профильные ведомства: Министерство здравоохранения Башкирии, МВД и администрацию Советского района Уфы.

Примечательно, что инцидент произошел в период реконструкции парка, завершение которой запланировано на 15 ноября.

В Уфе из-за обрушения опалубки погиб рабочий

Читайте также:

В Уфе из-за обрушения опалубки погиб рабочий
Автор: Семен Подгорный
Фото: SHOT
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
Читайте также

В Уфе мужчина получил тяжелые ожоги при работе с газовой горелкой
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина получил тяжелые ожоги при работе с газовой горелкой
В Башкирии ребенок пострадал во время ужина в детском саду
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ребенок пострадал во время ужина в детском саду
Электрослесарь получил тяжелую травму при падении с опоры ЛЭП в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Электрослесарь получил тяжелую травму при падении с опоры ЛЭП в Башкирии
Под Уфой ребенок травмировал руку гвоздем
Происшествия в Башкирии
Под Уфой ребенок травмировал руку гвоздем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok