Неисправная электроплита стала причиной смертельного пожара в Башкирии

21:13, 12 ноя 2024

В селе Мишкино Республики Башкортостан пожар в частном домовладении унес жизнь местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил от местных жителей, которые заметили задымление и открытое пламя, исходящие от соседнего дома. Благодаря оперативному реагированию очевидцев, пожарные расчеты прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки.

В ходе осмотра помещения было обнаружено тело владельца дома. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины.

По результатам предварительного расследования, проведенного специалистами пожарной службы, основной версией трагедии стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В непосредственной близости от места возгорания эксперты обнаружили электрическую плиту со следами термического повреждения. Устройство было подключено через удлинитель, не оснащенный предохранителем.

В настоящее время следственная группа проводит комплексную проверку всех обстоятельств происшествия для установления точной причины возгорания.

Читайте также: Неосторожное курение стало причиной пожара в Уфе

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ