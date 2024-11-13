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В Учалинском районе Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса

В Учалинском районе Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса

19:10, 13 ноя 2024

В Учалинском районе Башкирии произошло дорожное происшествие с участием школьного автобуса. Инцидент случился 13 ноября около 13:00 на пересечении улицы Шоссейной и Торгового переулка в селе Кунакбаево. Об этом информирует пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По данным правоохранительных органов, водитель школьного автобуса «ПАЗ», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», что привело к столкновению транспортных средств. В момент инцидента в автобусе находились десять учащихся в сопровождении ответственного лица.

В результате аварии никто из пассажиров автобуса травм не получил. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств случившегося.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район происшествия аварии
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