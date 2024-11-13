В Башкирии долгожительница стала жертвой пожара
22:30, 13 ноя 2024
Пожар со смертельным исходом произошел в городе Мелеузе утром 13 ноября. По информации МЧС России и регионального ГК по ЧС, в результате пожара погибла пожилая женщина.
Тело обнаружили родственники погибшей, прибывшие навестить пожилую маму. Дочь и зять обнаружили возгорание на кухне частного дома, где проживала 93-летняя женщина. К несчастью, помощь пришла слишком поздно.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно справились с огнем. По предварительной версии специалистов, причиной пожара могла послужить неисправность электрического оборудования в доме.
В настоящее время расследованием обстоятельств происшествия занимаются следователи совместно с дознавателем МЧС России.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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