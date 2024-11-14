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В Башкирии молодой водитель погиб в аварии с иномаркой

В Башкирии молодой водитель погиб в аварии с иномаркой

10:11, 14 ноя 2024

В Башкирии 28-летний водитель погиб после столкновения ВАЗ-2112 с Ford Focus на трассе Октябрьский-Туймазы

В среду, 13 ноября, на автомобильной дороге между городами Октябрьский и Туймазы в Республике Башкортостан произошло смертельное ДТП. Происшествие было зафиксировано около восьми часов утра на 15-м километре автодороги.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой республиканской Госавтоинспекции, легковой автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 28-летнего мужчины следовал в направлении Туймазов. В какой-то момент автомашина оказалась на полосе встречного движения, произошло столкновение с автомобилем марки Ford Focus.

В результате удара «Лада» съехала с дорожного полотна в кювет и опрокинулось.

Молодой водитель отечественного авто получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в больнице.

В Учалинском районе Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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