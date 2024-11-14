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Следком Башкирии передал в суд дело об убийстве пенсионерки

Следком Башкирии передал в суд дело об убийстве пенсионерки

11:40, 14 ноя 2024

Житель Уфы предстанет перед судом за убийство 90-летней пенсионерки, которой ранее помогал по хозяйству.

Следственный комитет и прокуратура Республики Башкортостан завершили расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется уфимец, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве пожилой женщины.

История началась осенью прошлого года, когда обвиняемый взял на себя обязанности помощника престарелой жительницы Уфы. Мужчина доставлял продукты и выполнял различные поручения своей 90-летней подопечной за денежное вознаграждение. В этот период злоумышленник присвоил обнаруженные им 25 тысяч рублей, принадлежавшие пенсионерке.

Взаимоотношения между помощником и пожилой женщиной со временем испортились. 26 октября 2023 года нетрезвый мужчина явился к пенсионерке с просьбой занять деньги. Получив отказ злоумышленник с ножом напал на женщину.

Тревогу забила соседка пожилой женщины, которая обнаружила тело пенсионерки спустя двое суток.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком
Теги: Уфа происшествия убийство
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