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Смертельное ДТП в Бакалинском районе Башкирии: погибли мать и ребенок

Смертельное ДТП в Бакалинском районе Башкирии: погибли мать и ребенок

12:13, 14 ноя 2024

В Башкирии лобовое столкновение легковых автомобилей привело к гибели молодой женщины и годовалого ребенка.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 14 ноября на территории Бакалинского района Республики Башкортостан. Информацию о случившемся подтвердил руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов в своем официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, авария случилась на 124-м километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Автомобиль Lada Granta под управлением 26-летней женщины следовал в направлении Туймазов со стороны населенного пункта Бакалы.

В какой-то момент отечественный автомобиль оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении кроссовером Kia Sportage. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lada Granta и находившийся в машине годовалый ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель автомобиля Kia Sportage и его пассажир в возрасте 64 лет были доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб.

Для координации действий специалистов на место чрезвычайного происшествия лично прибыл глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов. В настоящее время проводится детальное расследование всех обстоятельств случившейся трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бакалинский район происшествия аварии
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