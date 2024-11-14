В Уфе тушили пожар в производственном здании

21:34, 14 ноя 2024

Из горящего производственного здания в Уфе эвакуировали 40 человек, пострадавших нет.

На территории производственного комплекса, расположенного по Чебоксарской улице в Демском районе Уфы, произошел пожар. Огнем охватило двухэтажное здание.

До прибытия пожарных расчетов сотрудники предприятия самостоятельно покинули опасную зону. Всего эвакуировалось 40 человек. Персонал также успел вывезти автотранспорт за пределы территории.

По информации республиканского МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь уничтожил 150 квадратных метров площади объекта.

В настоящее время на месте работает дознаватель ведомства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ