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В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

В Башкирии сгорел дом многодетной семьи

10:26, 15 ноя 2024

Пожар оставил многодетную семью без крова в башкирском селе Кузово — огонь значительно повредил дом.

Серьезное происшествие случилось в селе Кузово Бирского района Башкортостана. На улице Молодежной произошел пожар, охвативший частный дом, где проживала многодетная семья. В результате инцидента строение получило значительные повреждения.

В момент возникновения пожара в жилище, к счастью, никого не оказалось. Четверо несовершеннолетних детей находились на занятиях в школе. Мать семейства, работавшая на придомовой территории, услышала сигнал пожарного извещателя и тут же вызвала спасателей.

Специалисты противопожарной службы МЧС России при поддержке добровольных пожарных провели операцию по ликвидации возгорания. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

В настоящее время сотрудник дознания МЧС России проводит расследование обстоятельств случившегося. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправность электрооборудования.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар
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