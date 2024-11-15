В Башкирии полицейский в отпуске задержал пьяного водителя

11:27, 15 ноя 2024

Начальник полиции Учалинского района задержал нетрезвого водителя во время отпуска, нарушитель лишен прав на полтора года.

В Учалинском районе Башкирии начальник местной полиции Ильгиз Киньябаев задержал нетрезвого водителя, находясь в отпуске. Информация о передвижении нарушителя поступила полицейскому от местных жителей.

Получив сообщение о нетрезвом автомобилисте, руководитель ОМВД вызвал наряд ДПС. Параллельно с этим он самостоятельно приступил к поискам нарушителя.

В ходе поисковых мероприятий страж порядка обнаружил автомобиль без регистрационных знаков. Водитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке, началось преследование.

Попытка скрыться в лесу не увенчалась успехом для нарушителя. Бросив транспортное средство, 29-летний мужчина попытался скрыться бегством, однако был задержан Киньябаевым.

По результатам освидетельствования установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Согласно решению суда, нетрезвому водителю назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 18 месяцев. Дополнительно нарушителю придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео