В Башкирии мать рассказала о пожаре, в котором погибла 10-летняя дочь

14:49, 15 ноя 2024

Жительница села Ибраево рассказала о гибели 10-летней дочери при пожаре. Отец ребенка не смог ее спасти, сейчас он в реанимации.

В селе Ибраево Кигинского района Башкирии произошла трагедия, унесшая жизнь 10-летней девочки. Вилия Алабердина, мать погибшего ребенка, поделилась подробностями случившегося 3 ноября. В момент возгорания в доме находились девочки-близнецы, одной из которых удалось спастись.

«Меня держали, не подпускали близко к дому. Я спросила, где дети. Соседка ответила, что Назгуль здесь, а Айгуль нет. Я пыталась зайти в дом, но меня не пускали», — рассказала Вилия Алабердина.

О пожаре в собственном доме женщина узнала от очевидцев, позвонивших ей по телефону. В тот момент она находилась у соседей. Несмотря на попытки супругов спасти дочь, пламя не позволило им проникнуть в жилище.

В настоящее время отец семейства находится в реанимационном отделении с серьезными ожогами. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен момент передачи семье материальной помощи в размере 250 тысяч рублей от неравнодушной женщины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео