В Башкирии в уничтоженном пожаром доме обнаружили тело мужчины
19:36, 15 ноя 2024
Пожар в селе Узянбаш Белорецкого района уничтожил жилые постройки и привел к гибели 63-летнего мужчины.
Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Башкортостана. Днем в селе Узянбаш Белорецкого района вспыхнул пожар, охвативший значительную территорию частного домовладения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы обнаружили, что огонь распространился на жилой дом, деревянную баню и хозяйственные строения. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
По информации пресс-службы республиканского МЧС, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 63-летнего владельца дома. Как сообщили в ведомстве, «расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Работает следственно-оперативная группа».
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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