В Башкирии спасли троих автомобилистов, застрявших в лесу

15:26, 17 ноя 2024

Спасатели Башкирии эвакуировали трех мужчин, заблудившихся на автомобиле в лесу Абзелиловского района.

В Республике Башкортостан успешно завершилась спасательная операция по эвакуации группы автомобилистов. Происшествие случилось в окрестностях деревни Рахметово Абзелиловского района, где трое мужчин оказались в затруднительной ситуации, потеряв ориентацию в лесной местности.

На сигнал о помощи оперативно отреагировали сотрудники республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Прибыв к месту происшествия, специалисты службы спасения оказали помощь попавшим в беду путникам и обеспечили их безопасное сопровождение до ближайшей автомобильной магистрали.

Как сообщили официальные представители ведомства: «После успешной эвакуации мужчины самостоятельно направились в поселок Малый Бугодак. Медицинская помощь никому из них не понадобилась».

Ранее в Башкирии из пожара спасли 7 детей, один человек погиб.





Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС