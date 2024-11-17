ДТП в Башкирии унесло жизнь молодого человека

17:45, 17 ноя 2024

BMW X5 вылетел в кювет в Благоварском районе Башкирии, погиб 27-летний пассажир, еще один пострадавший госпитализирован.

ДТП произошло около двух часов ночи на автомобильной трассе Балышлы — Чишмы.

По информации республиканской Госавтоинспекции, на пятнадцатом километре автодороги водитель немецкого внедорожника, следовавший в направлении населенного пункта Языково, потерял управление. В результате автомобиль оказался в придорожном кювете.

В момент аварии в салоне находились пассажиры. Для одного из них, 27-летнего мужчины, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — он скончался до прибытия бригады скорой помощи. Второй пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

"По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз", — сообщили официальные представители ГАИ.

Ранее Newsbash информировало о том, что в Башкирии лобовое столкновение легковых автомобилей привело к гибели молодой женщины и годовалого ребенка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео