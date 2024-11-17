Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

ДТП в Башкирии унесло жизнь молодого человека

ДТП в Башкирии унесло жизнь молодого человека

17:45, 17 ноя 2024

BMW X5 вылетел в кювет в Благоварском районе Башкирии, погиб 27-летний пассажир, еще один пострадавший госпитализирован.

ДТП произошло около двух часов ночи на автомобильной трассе Балышлы — Чишмы.

По информации республиканской Госавтоинспекции, на пятнадцатом километре автодороги водитель немецкого внедорожника, следовавший в направлении населенного пункта Языково, потерял управление. В результате автомобиль оказался в придорожном кювете.

В момент аварии в салоне находились пассажиры. Для одного из них, 27-летнего мужчины, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — он скончался до прибытия бригады скорой помощи. Второй пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

"По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз", — сообщили официальные представители ГАИ.

Ранее Newsbash информировало о том, что в Башкирии лобовое столкновение легковых автомобилей привело к гибели молодой женщины и годовалого ребенка.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Благоварский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии молодой водитель погиб в аварии с иномаркой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодой водитель погиб в аварии с иномаркой
Смертельное ДТП в Башкирии: автомобиль съехал в кювет, водитель погиб
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: автомобиль съехал в кювет, водитель погиб
В Башкирии водитель опрокинул автомобиль в кювет, есть погибший
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель опрокинул автомобиль в кювет, есть погибший
В Башкирии от лобового столкновения автомобилей погибли пассажиры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии от лобового столкновения автомобилей погибли пассажиры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok