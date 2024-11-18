В Уфе из-за ЧП эвакуировали детей и персонал школы №35
12:04, 18 ноя 2024
В понедельник, 18 ноября, в Уфе произошло возгорание в общеобразовательной школе №35. Сигнал о задымлении на втором этаже учебного заведения поступил спасателям утром.
На место выдвинулись расчеты противопожарной службы МЧС России. Специалисты установили источник задымления - между первым и вторым этажами произошло оплавление электрических проводов, при этом открытого горения зафиксировано не было.
По информации регионального управления МЧС Башкирии, из здания вывели 1310 учащихся и 70 сотрудников школы. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Башкирии в уничтоженном пожаром доме обнаружили тело мужчины.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе эвакуировали школу из-за пожара в лаборантской
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошел пожар в школе №45
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из пожара спасли 7 детей, один человек погиб
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после капитального ремонта в спортзале школы обрушилась крыша