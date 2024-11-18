В Уфе из-за ЧП эвакуировали детей и персонал школы №35

12:04, 18 ноя 2024

В понедельник, 18 ноября, в Уфе произошло возгорание в общеобразовательной школе №35. Сигнал о задымлении на втором этаже учебного заведения поступил спасателям утром.

На место выдвинулись расчеты противопожарной службы МЧС России. Специалисты установили источник задымления - между первым и вторым этажами произошло оплавление электрических проводов, при этом открытого горения зафиксировано не было.

По информации регионального управления МЧС Башкирии, из здания вывели 1310 учащихся и 70 сотрудников школы. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Башкирии в уничтоженном пожаром доме обнаружили тело мужчины.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ