Молодой уфимец погиб в ДТП после встречи с другом-военным
21:41, 18 ноя 2024
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 17 ноября на трассе Языково-Балышлы-Чишмы. Автомобиль BMW X5, в котором находились четверо молодых людей, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии погиб 27-летний пассажир Марсель М.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась около двух часов ночи на 15-м километре трассы. Водитель иномарки потерял управление, после чего автомобиль снес дорожный знак и опрокинулся в кювет.
В салоне находились четыре человека. Для Марселя М., располагавшегося на заднем сиденье за водителем, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Еще один пассажир, Никита, был доставлен в больницу, откуда его выписали уже 17 ноября.
В тот вечер компания собралась, чтобы встретить друга, вернувшегося со специальной военной операции. Сам военнослужащий не пострадал — в момент аварии он спал и очнулся, когда машина уже лежала на крыше.
Марсель родился и вырос в Уфе. После временного проживания в Москве он вернулся в родной город, где занялся грузоперевозками. Проживал с матерью в микрорайоне Сипайлово и планировал расширять бизнес — собирался приобрести новую «Газель».
Племянник погибшего вспоминает:
Прощание с Марселем состоится 19 ноября.
По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку и назначили проведение ряда экспертиз.
Ранее в Башкирии лобовое столкновение легковых автомобилей привело к гибели молодой женщины и годовалого ребенка.