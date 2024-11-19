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В Башкирии водитель предложил инспектору ДПС 10 тысяч рублей за молчание

В Башкирии водитель предложил инспектору ДПС 10 тысяч рублей за молчание

15:44, 19 ноя 2024

В Стерлитамаке сотрудник дорожно-патрульной службы выявил у водителя алкогольное опьянение во время рядовой проверки документов. Ситуация приняла неожиданный поворот, когда нарушитель предпринял попытку избежать ответственности.

Мужчина предложил перевести представителю закона 10 тысяч рублей на банковскую карту. Взамен водитель рассчитывал сохранить право управления транспортным средством и забрать автомобиль.

Несмотря на неоднократные предупреждения инспектора об уголовной ответственности за подобные действия, нарушитель не отказался от своего намерения. В результате инцидента правоохранительные органы собрали необходимые процессуальные материалы.

По информации пресс-службы ГАИ Башкирии, в отношении водителя рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Ранее в Башкирии экс-сотрудник ФСИН за взятку пронес телефоны в колонию.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак происшествия взятка
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