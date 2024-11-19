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Житель Башкирии до смерти забил пенсионерку табуреткой

Житель Башкирии до смерти забил пенсионерку табуреткой

21:04, 19 ноя 2024

9 ноября в деревне Сатлык Нуримановского района Республики Башкортостан произошло убийство. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков.

Во время застолья между 65-летним мужчиной и его 62-летней знакомой вспыхнула ссора. Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие со стороны мужчины.

В порыве гнева злоумышленник нанес удар табуретом по голове собеседницы. После этого он продолжил избиение поленом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Тело погибшей обнаружила обеспокоенная соседка, пришедшая навестить пенсионерку. Местные жители указали на последнего человека, которого видели в компании погибшей.

При обыске в доме подозреваемого правоохранители обнаружили одежду со следами крови жертвы. Под давлением улик 65-летний мужчина признал свою вину. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось о том, что житель Уфы предстанет перед судом за убийство 90-летней пенсионерки, которой ранее помогал по хозяйству.

Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Нуримановский район происшествия убийство
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