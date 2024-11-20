Сотрудница "Башкирэнерго" погибла в автокатастрофе в центре Уфы

23:08, 20 ноя 2024

Смертельная авария произошла в Уфе около полуночи 18 ноября. На проспекте Октября, рядом с домом №147, столкнулись две легковушки - Renault Logan и Lada Kalina.

В отечественном автомобиле находилась молодая пара, обоим было по 22 года. Удар оказался настолько сильным, что девушка-пассажир скончалась до приезда медиков. Её спутника с травмами экстренно доставили в больницу.

Погибшей оказалась сотрудница "Башкирэнерго" Евгения А. Девушка совмещала работу с заочным обучением в Башкирской Академии госслужбы. Близкие характеризуют её как светлого человека, мечтавшего о создании большой и дружной семьи.

За рулём "Лады" находился молодой человек погибшей. Как сообщают родственники, в настоящее время его состояние стабилизировалось, и он идёт на поправку. По информации СМИ, пострадавший является сотрудником "БашРТС".

Ранее мы писали о том, что 27-летний уфимец погиб в ДТП на заснеженной трассе после встречи с другом, вернувшимся из зоны СВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ