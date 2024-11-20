В Башкирии отравились 94 ребенка
23:17, 20 ноя 2024
С начала 2024 года в Башкирии зафиксирована тревожная статистика: 94 ребенка отравились лекарственными препаратами. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Среди пострадавших – дети от 11 месяцев до 14 лет. Все случаи связаны с ошибочным приемом медикаментов.
Специалисты ведомства подготовили перечень важных рекомендаций для родителей:
- Медикаменты должны храниться в недоступном для детей месте
- Запрещено перекладывать лекарства в пакеты или переливать в другие емкости
- Просроченные препараты нельзя выбрасывать в обычное мусорное ведро – яркая упаковка может привлечь внимание ребенка
- Категорически не рекомендуется называть лекарства "конфетами" или "витаминками" – это повышает интерес детей к препаратам.
Эксперты подчеркивают: при малейшем подозрении на то, что ребенок проглотил лекарство, необходимо тут же обратиться к врачу.
Ранее выяснились подробности отравления ужином пятерых детей из Башкирии.