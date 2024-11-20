В Башкирии отравились 94 ребенка

23:17, 20 ноя 2024

С начала 2024 года в Башкирии зафиксирована тревожная статистика: 94 ребенка отравились лекарственными препаратами. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших – дети от 11 месяцев до 14 лет. Все случаи связаны с ошибочным приемом медикаментов.

Специалисты ведомства подготовили перечень важных рекомендаций для родителей:

- Медикаменты должны храниться в недоступном для детей месте

- Запрещено перекладывать лекарства в пакеты или переливать в другие емкости

- Просроченные препараты нельзя выбрасывать в обычное мусорное ведро – яркая упаковка может привлечь внимание ребенка

- Категорически не рекомендуется называть лекарства "конфетами" или "витаминками" – это повышает интерес детей к препаратам.

Эксперты подчеркивают: при малейшем подозрении на то, что ребенок проглотил лекарство, необходимо тут же обратиться к врачу.

Ранее выяснились подробности отравления ужином пятерых детей из Башкирии.

Автор: Семен Подгорный