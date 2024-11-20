Липовые силовики обчистили пенсионера в Башкирии на 5 миллионов
23:31, 20 ноя 2024
Крупная афера произошла в Башкирии. 71-летний местный житель стал жертвой хорошо спланированного обмана.
Злоумышленники действовали по классической схеме. Представляясь работниками энергосбытовой компании, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и даже ФСБ, они сумели войти в доверие к пожилому человеку.
Сначала пенсионер перечислил аферистам 2 миллиона рублей собственных накоплений. Затем продал автомобиль за 1,5 миллиона и также отправил эти деньги мошенникам.
На этом история не закончилась - в преступную схему оказалась втянута и супруга пострадавшего. Женщина, не подозревая об обмане, тоже рассталась с семейными сбережениями.
По данным МВД Башкирии, общая сумма ущерба составила 5 миллионов рублей.
Ранее в Уфе музыкант лишился миллионных сбережений доверившись лже-инвесторам.
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