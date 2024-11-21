В Башкирии после тушения пожара на веранде обнаружили тело пенсионера

10:31, 21 ноя 2024

В деревне Ташкалмаш Чекмагушевского района накануне произошел смертельный пожар. Ранним утром 21 ноября на улице Мира вспыхнул бревенчатый дом.

На борьбу с огнём выехали пожарные МЧС и местные добровольцы. Совместными усилиями пламя удалось потушить, но без жертв не обошлось.

При осмотре дома на веранде спасатели обнаружили тело 78-летнего хозяина. Что именно привело к трагедии — выясняют следователи и дознаватели МЧС.

Спасатели напоминают: пожар легче предотвратить, чем потушить. В МЧС настоятельно советуют:

"Не курите в постели. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь и включенный обогреватель, особенно на ночь".

Также спасатели рекомендуют установить пожарный извещатель — этот прибор может спасти жизнь, вовремя предупредив об опасности. При пожаре звоните 101.

Ранее более 1300 учащихся и персонал были эвакуированы из уфимской школы №35 из-за оплавления электропроводки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ