В Башкирии после тушения пожара на веранде обнаружили тело пенсионера
10:31, 21 ноя 2024
В деревне Ташкалмаш Чекмагушевского района накануне произошел смертельный пожар. Ранним утром 21 ноября на улице Мира вспыхнул бревенчатый дом.
На борьбу с огнём выехали пожарные МЧС и местные добровольцы. Совместными усилиями пламя удалось потушить, но без жертв не обошлось.
При осмотре дома на веранде спасатели обнаружили тело 78-летнего хозяина. Что именно привело к трагедии — выясняют следователи и дознаватели МЧС.
Спасатели напоминают: пожар легче предотвратить, чем потушить. В МЧС настоятельно советуют:
Также спасатели рекомендуют установить пожарный извещатель — этот прибор может спасти жизнь, вовремя предупредив об опасности. При пожаре звоните 101.
Ранее более 1300 учащихся и персонал были эвакуированы из уфимской школы №35 из-за оплавления электропроводки.