В Шаранском районе Башкирии ночью произошел пожар
14:17, 21 ноя 2024
В башкирском селе Нижние Ташлы Шаранского района минувшей ночью случился пожар. Тревожный сигнал поступил спасателям в ночь на 21 ноября. На место происшествия выдвинулись бригады огнеборцев.
К ликвидации возгорания были привлечены силы как республиканского Госкомитета по ЧС, так и МЧС. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и пострадавших.
В Государственном комитете по ЧС напоминают о ключевых правилах безопасности:
- Откажитесь от курения в помещениях
- Следите за электроприборами
- Не оставляйте без присмотра нетрезвых родственников
- Не доверяйте нетрезвым людям присмотр за детьми
- Установите пожарный извещатель.
В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания. Подробности происшествия уточняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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