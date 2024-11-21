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В Шаранском районе Башкирии ночью произошел пожар

В Шаранском районе Башкирии ночью произошел пожар

14:17, 21 ноя 2024

В башкирском селе Нижние Ташлы Шаранского района минувшей ночью случился пожар. Тревожный сигнал поступил спасателям в ночь на 21 ноября. На место происшествия выдвинулись бригады огнеборцев.

К ликвидации возгорания были привлечены силы как республиканского Госкомитета по ЧС, так и МЧС. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать жертв и пострадавших.

В Государственном комитете по ЧС напоминают о ключевых правилах безопасности:

  • Откажитесь от курения в помещениях
  • Следите за электроприборами
  • Не оставляйте без присмотра нетрезвых родственников
  • Не доверяйте нетрезвым людям присмотр за детьми
  • Установите пожарный извещатель.

В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания. Подробности происшествия уточняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Шаранский район происшествия пожар
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