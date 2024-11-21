В Салаватском районе Башкирии сосед зарезал инвалида

20:55, 21 ноя 2024

Убийство произошло на днях в селе Мечетлино Салаватского района. В ночь с 19 на 20 ноября было обнаружено тело 37-летнего местного жителя, передвигавшегося на инвалидной коляске.

Следственные органы оперативно установили и допросили подозреваемого. Им оказался 35-летний сосед погибшего, проживавший неподалеку.

По признанию задержанного, преступлению предшествовало совместное распитие крепких спиртных напитков. В ходе возникшей бытовой ссоры подозреваемый нанес соседу-инвалиду смертельный удар ножом.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.

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Автор: Семен Подгорный