В Салаватском районе Башкирии сосед зарезал инвалида
20:55, 21 ноя 2024
Убийство произошло на днях в селе Мечетлино Салаватского района. В ночь с 19 на 20 ноября было обнаружено тело 37-летнего местного жителя, передвигавшегося на инвалидной коляске.
Следственные органы оперативно установили и допросили подозреваемого. Им оказался 35-летний сосед погибшего, проживавший неподалеку.
По признанию задержанного, преступлению предшествовало совместное распитие крепких спиртных напитков. В ходе возникшей бытовой ссоры подозреваемый нанес соседу-инвалиду смертельный удар ножом.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.
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Автор: Семен Подгорный
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