В Башкирии пожилой мужчина погиб во время пожара в собственном доме
21:01, 21 ноя 2024
В башкирском городе Октябрьский накануне случился смертельный пожар. В микрорайоне Московка загорелся частный дом. Бдительные соседи, заметив клубы дыма, бросились к строению.
Хозяин жилища, встретивший их на пороге, уверил, что ситуация под контролем. Очевидцы не теряя времени вызвали пожарных и остались дежурить у дома. Никто не предполагал, что следующие минуты станут для 69-летнего мужчины роковыми.
По данным регионального МЧС, владелец дома неожиданно вернулся в охваченное огнем здание. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили его бездыханное тело на полу. Прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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