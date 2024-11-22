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Дорогие «факелы»: в Уфе сгорели Nissan и Changan

Дорогие «факелы»: в Уфе сгорели Nissan и Changan

09:51, 22 ноя 2024

Жители дома по улице Георгия Мушникова в Уфе этой ночью стали свидетелями жуткого зрелища. В их дворе загорелись сразу два автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, первым загорелся кроссовер Nissan Murano. Языки пламени быстро добрались до стоявшего рядом китайского премиум-кроссовера Changan CS95.

К счастью, инцидент обошёлся без человеческих жертв и пострадавших. Сейчас дознаватель МЧС выясняет, что стало причиной возгорания элитных автомобилей.

Ранее в Уфе ночью огонь уничтожил два автомобиля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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