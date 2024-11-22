Дорогие «факелы»: в Уфе сгорели Nissan и Changan
09:51, 22 ноя 2024
Жители дома по улице Георгия Мушникова в Уфе этой ночью стали свидетелями жуткого зрелища. В их дворе загорелись сразу два автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, первым загорелся кроссовер Nissan Murano. Языки пламени быстро добрались до стоявшего рядом китайского премиум-кроссовера Changan CS95.
К счастью, инцидент обошёлся без человеческих жертв и пострадавших. Сейчас дознаватель МЧС выясняет, что стало причиной возгорания элитных автомобилей.
Ранее в Уфе ночью огонь уничтожил два автомобиля.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ