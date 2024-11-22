В Уфе разыскивают 17-летнего Михаила Маковеева
10:07, 22 ноя 2024
Поисковики «БашРегионСпас» бьют тревогу — в столице Башкирии пропал несовершеннолетний Михаил Маковеев. О местонахождении подростка ничего неизвестно со вторника.
Приметы разыскиваемого: рост 170 см, худощавого телосложения. У юноши светло-русые волосы и светло-карие глаза. В день исчезновения был полностью в чёрном — куртка, штаны и кроссовки.
Поисково-спасательный отряд обращается за помощью к местным жителям. Любую информацию о пропавшем школьнике можно сообщить по телефонам: 8 (937) 310-21-12 или 112.
Волонтёры также приглашают неравнодушных граждан присоединиться к поискам.
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Автор: Семен Подгорный